Орловский суд объяснил, можно ли продать недвижимость дважды

Ловкая амчанка не сумела провернуть хитрый замысел.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда поддержала позицию суда Мценского района по решению, вынесенному в рамках рассмотрения гражданского дела. Местная жительница предъявила иск своей знакомой, посчитав себя обманутой.

Она заявила, что хотела купить у женщины дачный участок с садовым домиком. Сошлись на цене 60 тысяч рублей. Покупательница заплатила задаток в сумме 10 тысяч рублей, чуть позже передала аванс — еще 22 тысячи. Оставшуюся сумму, согласно устной договоренности, должна была выплатить до 30 июня следующего года.

«Однако договор купли-продажи указанного имущества не был заключен по вине ответчика, — пояснили в суде Мценского района. – Она продала земельный участок с садовым домиком другому покупателю и отказалась вернуть истцу денежные средства».

Обманутая покупательница потребовала взыскать с продавца задаток в двойном размере и аванс. Суд удовлетворил требования частично, обязав ответчика вернуть истцу ровно уплаченную сумму.

Кстати, проигравшая сторона обжаловала решение. Дважды продавшая участок женщина до последнего настаивала на том, что ее вины в сорванной сделке нет. Она считала, что у покупательницы не было денег на покупку дачи. Логика более чем странная, что оценил и суд.

ИА «Орелград»