Орловский суд объяснил, можно ли продать недвижимость дважды

14.12.2018 | 13:00 Новости, Общество

Ловкая амчанка не сумела провернуть хитрый замысел.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда поддержала позицию суда Мценского района по решению, вынесенному в рамках рассмотрения гражданского дела. Местная жительница предъявила иск своей знакомой, посчитав себя обманутой.

Она заявила, что хотела купить у женщины дачный участок с садовым домиком. Сошлись на цене 60 тысяч рублей. Покупательница заплатила задаток в сумме 10 тысяч рублей, чуть позже передала аванс — еще 22 тысячи. Оставшуюся сумму, согласно устной договоренности, должна была выплатить до 30 июня следующего года.

«Однако договор купли-продажи указанного имущества не был заключен по вине ответчика, — пояснили в суде Мценского района. – Она продала земельный участок с садовым домиком другому покупателю и отказалась вернуть истцу денежные средства».

Обманутая покупательница потребовала взыскать с продавца задаток в двойном размере и аванс. Суд удовлетворил требования частично, обязав ответчика вернуть истцу ровно уплаченную сумму.

Кстати, проигравшая сторона обжаловала решение. Дважды продавшая участок женщина до последнего настаивала на том, что ее вины в сорванной сделке нет. Она считала, что у покупательницы не было денег на покупку дачи. Логика более чем странная, что оценил и суд.

ИА «Орелград»

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