Орловских чиновников обязали покрасить стены

Иск Роспотребнадзора к отделу образования рассмотрели в Залегощи.

В суде Залегощенского района сообщили, что дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Иск подали сотрудники регионального Роспотребнадзора. Они провели проверку в Ржанопольской школе и выявили нарушения санитарного законодательства.

В частности, претензии возникли к состоянию помещений. Ответчиками выступило руководство школы, а также чиновники районного отдела образования молодежной политики, физической культуры и спорта.

Иск был удовлетворен. Суд обязал ответчиков устранить нарушения, а именно: провести окраску стен спортивного зала школы (ликвидировать дефекты на стенах) и заменить в кабинетах истории и физики ветхие оконные рамы на «рамы с приспособлениями для их открытия в целях обеспечения сквозного проветривания учебных помещений до начала и после учебных занятий».

ИА «Орелград»