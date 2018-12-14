СК уличил «Стройэнерго» в неуплате 16 млн налогов

14.12.2018 | 11:52 Новости, Происшествия

Компания не оплачивала налоги около трех лет.

СУ СКР по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По данным следствия, с 2013 по 2016 годы компания «Стройэнерго» уклонялась от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль, представляя в налоговую ложные сведения. Общая сумма задолженности составила 16 млн рублей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ИА «Орелград»

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