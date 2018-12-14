В Орле отняли права у опасной автоледи

14.12.2018 | 10:19 Новости, Общество

Решение об аннулировании водительских прав принял суд.

Процессу предшествовала проверка, которую провела прокуратура Советского района города Орла. Внимание прокурорских работников привлекла местная жительница. Было установлено, что в марте 2018 года ее поставили на диспансерный учет в областном наркологическом диспансере.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, имеющийся у нее диагноз входит в перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. При этом у нее есть действующее водительское удостоверение, которым она может воспользоваться.

Автоледи автоматически перешла в разряд потенциально опасных водителей. С точки зрения закона, «управление ею транспортными средствами создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью окружающих и других участников дорожного движения».

Прокурор обратился в суд с заявлением о прекращении действия права на управление транспортным средством, требования были удовлетворены. Надо сказать, что автоледи обжаловала решение и дошла до областного суда. Но ее жалоба была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»

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