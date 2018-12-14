В Орле прохудившуюся канализацию признали нарушением

Жилинспекция наказала две управляющих компании.

Должностные лица двух управляющих организаций в Орле привлечены к административной ответственности за неисполнение требований жилищного законодательства. Об этом сообщает региональное управление государственной жилищной инспекции.

Поводом для проверки послужили обращения жильцов многоквартирных домов № 21 по ул. Маринченко и № 23 по ул. Рощинской в Северном районе. Они пожаловались на плохое содержание общего имущества.

«В результате были выявлены нарушения лицензионных требований, — пояснили в госжилинспекции. — В частности, были обнаружены трещины и разгерметизация трубопроводов канализации. Указанные факты могли стать причиной угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей».

Должностные лица управляющих организаций оштрафованы на 25 тысяч рублей каждый.

ИА «Орелград»