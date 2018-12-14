В Орле следы на снегу привели росгвардейцев к неопытным ворам

Злоумышленники испугались сигнализации и забыли замести следы.

Несколько дней назад сотрудники Росгвардии выезжали на вызов в один из частных домов в Железнодорожном районе Орла. Прибыв на место, силовики обнаружили разбитое в доме окно и многочисленные следы на снегу по всей территории участка.

Сотрудники Росгвардии начали поиски злоумышленников по следам и вскоре задержали двух орловцев.

«При сверке отпечатков обуви со следами около охраняемого объекта, сходство было очевидно. Задержанные орловцы сознались в том, что пытались проникнуть в коттедж через окно, но испугались звука сигнализации», — уточняет пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что воры ждали, когда полицейские уедут, чтобы продолжить уже начатое дело.

ИА «Орелград»