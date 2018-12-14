В Орловской области рассмотрели дело «полузакрытого» туроператора

Жительница Болхова добилась возвращения денег за путевку.

Болховский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к ООО «Панорама Тур» о защите прав потребителей. Женщина просила взыскать с компании стоимость путевки, которой не смогла воспользоваться, а также компенсацию морального вреда.

Она пояснила, что приобрела тур на юг. Компания «Панорама Тур» является туроператором. С 4 июля 2018 года она была исключена из единого федерального реестра туроператоров и приостановила свою деятельность.

Однако деньги болховчанке не вернула. Как пояснили в суде Болховского района, «Панорама Тур» как субъект предпринимательской деятельности по-прежнему действует. Это ООО не ликвидировано и не находится в стадии банкротства.

«Утрата ООО «Панорама Тур» статуса туроператора не освобождает юридическое лицо от обязательств, возникших в период осуществления им туристической деятельности», — подчеркнули в суде. Иск был удовлетворен. Помимо стоимости путевки компанию обязали выплатить компенсацию морального вреда, штраф и неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств.

Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»