«Орелстрой» стал лучшей строительной компанией года

Награду компании вручали в рамках премии «Орловский бизнес».

14 декабря в ТМК «ГРИНН» состоялось торжественное награждение победителей ежегодной премии «Орловский бизнес — 2018». ПАО «Орелстрой» получил награду в номинации «Строительная компания года».

Финансовый директор компании Алексей Кладков в своем выступлении отметил, что в этом году «Орелстрой» поставил рекорд. Было возведено 113 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, компания взялась достраивать брошенные дома.

В номинации «Пищевая промышленность» награду получила «Орловская кондитерская фабрика». Представитель компании Оксана Филимонова заверила, что кондитерская фабрика продолжит радовать орловцев сладостями. Стоит отметить, что ежегодно с конвейера выпускают около 1000 тонн сладостей. Это конфеты ассорти, желейный мармелад, пастильные и вафельные изделия.

Не осталась без награды и компания ПАО «Ростелеком». Вручал награду победителю за высокое качество и сервис мэр Орла Василий Новиков. Он заметил, что бизнес в областном центре на месте не стоит: создаются рабочие места, появляются новые технологии. Заместитель директора Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» Алексей Тарарака в ответном слове поблагодарил организаторов премии за награду.

АО «АПК «Орловская Нива» получило награду премии «Орловский бизнес — 2018» в номинации «Агропромышленный комплекс года». Напомним, в октябре текущего года предприятие было перерегистрировано из Тульской в Орловской области. О желании вернуться в регион Будагов сообщил еще летом, после встречи с губернатором Андреем Клычковым.

ИА «Орелград»