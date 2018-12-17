Орловцам, пострадавшим в инциденте на реке Теча, помогут

Утверждены правила выплаты компенсации.

Правительство Орловской области утвердило порядок ежемесячной денежной компенсации гражданам Российской Федерации, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Он утвержден в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ.

Согласно ему, для получения гражданин обязан предоставить непосредственно в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области либо через подведомственное ему учреждение заявление и пакет документов.

В частности, следует указать желаемый способ получения денег: через почту или путем перечисления на расчетный счет в банке. К заявлению прилагается заверенная копия удостоверения единого образца, которое дает право на получение льгот и компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году.

Выплата прекращается в случае смерти получателя, признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим, а также при выезде получателя на постоянное место жительства за пределы Орловской области.

Примечательно, что согласно постановлению именно получатель обязан уведомлять департамент о наступлении одного из указанных обстоятельств, в том числе о своей смерти, в течение 10 календарных дней со дня их наступления.

ИА «Орелград»