Орловского спикера отправили в почетную отставку

17.12.2018 | 14:31 Новости, Общество

В Орловском райсовете народных депутатов сменился председатель.

Как сообщили в администрации Орловского района, председатель райсовета Владимир Логвинов ушел по собственному желанию на основании письменного заявления.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Орловского района он был награжден грамотами губернатора и областного Совета народных депутатов.
«Владимир Николаевич возглавил совет депутатов Орловского района в 2016 году, — сообщили в администрации. — В Орловском районе проработал более 40 лет, дважды всенародно избирался жителями района главой Орловского района. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-1 степени, в 2017 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Орловского района».

Свидетелями смены власти стали глава областного департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Павел Калугин и первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин.

Новым спикером стал Николай Галкин, его кандидатуру поддержали 26 из 28 депутатов райсовета. С 2001 по 2016 годы он работал в должности главы Лошаковского сельского поселения, а до этого в течение 20 лет трудился на Орловской биофабрике.

ИА «Орелград»

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