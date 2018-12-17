В ДТП со снегоуборочной машиной пострадал мужчина

17.12.2018 | 10:04 Новости, Происшествия

Авария случилась на подъезде к Орлу со стороны Москвы

Под Орлом комбинированная дорожная машина (КДМ) столкнулась с Hyundai Accent, пострадал водитель легковушки, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 15 декабря в 16:35 на подъезде к Орлу со стороны Москвы. КДМ ехал в сторону областного центра и при перестроении зацепил легковушку, которая двигалась в том же направлении в левом ряду.

Водителя Hyundai на «скорой» отвезли в областную больницу. Госпитализация ему не потребовалась, и после оказания помощи мужчину отпустили домой.

ИА «Орелград»

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