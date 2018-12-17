В Орле займутся популяризацией православия

17.12.2018 | 14:00 Новости, Общество

В регионе стартовал конкурс приходских библиотек.

Как пояснили в Орловской митрополии РПЦ, к участию приглашаются работники городских приходских библиотек и сотрудники библиотек при храмах в поселках и деревнях.

Областной смотр-конкурс проводит отдел религиозного образования и катехизации Орловско-Болховской епархии. Цель — популяризация православных знаний среди населения региона. Задачи — активизация деятельности приходских библиотек, раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов и трансляция выявленных инноваций.

Итоги будут подведены в марте 2019 года в рамках празднования Дня православной книги. Лучшие конкурсные работы будут включены в электронный методический сборник, который будет предоставлен на сайте митрополии.

ИА «Орелград»

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