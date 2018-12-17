В Орловской области появится Союз строителей

17.12.2018 | 19:49 Новости, Общество

В Орле побывала делегация Российского Союза строителей

Члены Российского Союза строителей (РСС) договорились с орловскими чиновниками и представителями строительной сферы о создании Союза строителей Орловской области. Об этом сообщили в ПАО «Орелстрой», чей старший исполнительный директор Дмитрий Сучков принял участие в совещании.

На встречу с представителями РСС были приглашены зампред правительства Орловской области Николай Злобин и члены компаний, связанных со строительством. Стороны обсудили капремонт многоэтажных домов, развитие малоэтажного домостроения, а также преимущества комплексной застройки микрорайонов на примере Орла.

Кроме Союза строителей Орловской области, в регионе появится официальное представительство РСС. Его организуют на базе «Орелстроя».

«Одной из ключевых тем стала проработка запланированного на февраль выездного заседания Правления Российского Союза строителей. Значение этого мероприятия сложно переоценить, в первую очередь, с точки зрения продвижения интересов граждан России в вопросе повышения уровня комфортности жилья, а также расширения возможностей представителей строительной сферы», — указано в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»

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