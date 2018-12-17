Закупки песка в Орле вызвали большие подозрения

В Орле 40 процентов средств на закупку песка потратили неэффективно.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, проверка прошла в рамках плана деятельности на 2018 год. Объектом контрольного мероприятия являлось МКУ «УКХ Орла», объектом встречной проверки — МУП «Спецавтобаза». Функции и полномочия их учредителя и осуществляет администрация города Орла.

Проверка закупок песка для содержания дорог в зимний период проводилась за текущий период 2018 года. Общая сумма проанализированных средств составила 24,232 миллиона рублей. Из них 23 989 миллиона – это за счет средств областного бюджета, остальное — за счет средств бюджета Орла.

«В ходе контрольного мероприятия были установлены факты неэффективного и необоснованного расходования бюджетных средств на сумму 9,739 миллиона рублей, или 40 процентов от суммы закупок», — сообщает КСП. — В нарушение статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ установленные МКУ «УКХ города Орла» требования к товару по аукциону обладают признаками ограничения доступа к участию в закупке, что в свою очередь, влияет на эффективность как размещения заказа, так и расходование бюджетных средств».

Сообщается, что на участие в электронном аукционе было подано четыре заявки. Трем участникам было отказано в допуске, причем аудиторы усмотрели в этом формальные признаки. В результате контракт был заключен с единственным допущенным к торгам участником, его стоимость составила 17,319 млн рублей. По мнению КСП, поставщик нарушил обязательства по поставке товара на сумму 8,191 миллиона рублей в срок, установленный контрактом.

Более того, экономия бюджетных средств при установлении обоснованной начальной цены контракта могла составить 5,055 миллиона рублей. Подобные нарушения были выявлены и при проведении еще двух закупок.

«При проведении контрольного мероприятия была запрошена информация в администрации Орла о методике расчета при формировании лимитов бюджетных обязательств на указанные закупки, — подчеркнул глава КСП Иван Левин. — Вместе с тем данные расчеты представлены не были ввиду их отсутствия. То есть лимиты формировались в отсутствие надлежащего обоснования, без утвержденных нормативов на содержание улично-дорожной сети, что привело к необоснованному и неэффективному завышению цен контрактов в условиях дефицита бюджетных средств».

Материалы проверки переданы в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»