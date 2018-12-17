«Зеленый патруль» увидел зазеркалье на орловском мусорном полигоне

17.12.2018 | 13:35 Новости, Общество

Общественная организация снова попыталась достучаться до правительства региона.

Представители организации «Зеленый патруль» вновь выехали в экологически «горячую точку» Орловской области – мусорный полигон на улице Итальянской. Битва за ликвидацию полигона длится уже много лет, однако до сих пор никакого решения найдено не было. Как отмечают активисты организации, в настоящий момент полигон официально закрыт, однако машины с мусором продолжают приезжать на свалку и выгружать тонны отходов.

«Каждая машина у нас зафиксирована, есть список. Кто-то за это получает деньги. Почему не реагирует прокуратура, следственный комитет, правительство?, — задался вопросами руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Свалка с каждым днем разрастается все больше. Кроме того, по мнению организации, на свалке долгое время находились в большом количестве отходы одного из тульских заводов. Жители города неоднократно выступали против полигона, однако их голоса затерялись в череде других проблем Орловской области.

По мнению Андрея Нагибина, свалку необходимо перекрыть и все отходы вывозить на мусороперерабатывающий завод, не забывая про вторичную переработку сырья.

ИА «Орелград»

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