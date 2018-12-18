25 тысяч орловцев не смогли выехать за рубеж

Ограничения на выезд из РФ на них наложили судебные приставы.



В текущем году в Орловской области вынесено 24 812 постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации должников по судебным актам. Показатель на 36 процентов превысил уровень прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

«Масштабы применения судебными приставами данной меры в Орловской области последовательно увеличиваются, — отметили в ведомстве. – В результате установления ограничений на выезд за 11 месяцев 2018 года с должников в Орловской области было взыскано 110,1 млн рублей, что на 28 процентов больше уровня 2017 года».

Судебные приставы рекомендуют всем выезжающим за рубеж заблаговременно посмотреть общедоступные базы данных и проверить, нет ли у них долгов по исполнительным документам. Если есть, то задолженность необходимо погасить и за две недели до выезда уведомить об этом судебного пристава-исполнителя по месту жительства.

ИА Орелград