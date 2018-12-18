«Народный контроль» прошел по орловским ТЦ

В Орле подвели итоги противопожарного мониторинга.

Как сообщили в реготделении партии «Единая Россия», мониторинг занял две недели. Его провели активисты «Народного контроля» совместно с «Молодой Гвардией». Они проверили противопожарное состояние торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей.

Итоги были озвучены на заседании общественного совета партпроекта. Представитель «Народного контроля» Александр Жариков отметил, что серьезных нарушений выявлено не было. «На все указанные недостатки руководство торговых центров реагировало оперативно и устраняло их на месте», — заверил он.

Общественный контроль является эффективной формой участия граждан в развитии потребительского рынка и защите прав потребителей, добавили в «Единой России».

ИА «Орелград»