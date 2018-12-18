«Народный контроль» прошел по орловским ТЦ

18.12.2018 | 16:30 Новости, Общество

В Орле подвели итоги противопожарного мониторинга.

Как сообщили в реготделении партии «Единая Россия», мониторинг занял две недели. Его провели активисты «Народного контроля» совместно с «Молодой Гвардией». Они проверили противопожарное состояние торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей.

Итоги были озвучены на заседании общественного совета партпроекта. Представитель «Народного контроля» Александр Жариков отметил, что серьезных нарушений выявлено не было. «На все указанные недостатки руководство торговых центров реагировало оперативно и устраняло их на месте», — заверил он.

Общественный контроль является эффективной формой участия граждан в развитии потребительского рынка и защите прав потребителей, добавили в «Единой России».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования