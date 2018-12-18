Названа стоимость «Губернаторской елки»

18.12.2018 | 13:30 Новости, Общество

Областные власти утвердили финансирование новогодних мероприятий.

Правительство Орловской области провести новогоднее праздничное мероприятие «Губернаторская елка». Оно пройдет 27 декабря 2018 года на базе туристического многофункционального комплекса «ГРИНН». Средства будут выделены из областного бюджета.

Так, департамент образования получит 833,9 тысячи рублей на питание, приобретение билетов на представление, а также сладких подарков и сувенирной продукции для приглашенных.

Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства на организацию и проведение «Губернаторской елки» и новогодних мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет выделено 584,55 тысячи рублей.

Отметим, что «Губернаторская елка» по традиции устраивается для воспитанников детских домов, школ-интернатов и учреждений социального обслуживания населения и для детей, отличившихся в учебе, творчестве и спорте.

Право посетить ее имеют дети в возрасте до 14 лет из семей военнослужащих, погибших в ходе вооруженных конфликтов, из семей инвалидов боевых действий и участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также дети, больных сахарным диабетом.

ИА «Орелград»

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