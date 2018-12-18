Орловские дороги оценит спецкомиссия

Возглавил работу нового органа Николай Злобин.

Правительство Орловской области распорядилось провести проверку «по факту нарушения сроков, установленных графиком предоставления обосновывающих материалов для согласования стоимости объектов, планируемых к реализации в 2019 году».

Речь идет о мероприятиях по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности, сформированных Федеральным дорожным агентством. Уже создана и начала работать комиссия.

Ее возглавил заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Николай Злобин. Комиссии поручено в срок до 21 декабря 2018 года представить письменное заключение по результатам проведения проверки.

Ранее в администрации области заявили, что на реализацию госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» в 2018 году было выделено 1,269 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 724,9 миллиона. По состоянию на 17 декабря освоены почти все средства.

ИА «Орелград»