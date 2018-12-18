Орловскому УФАС нашли руководителя

На должность главы ведомства назначен Андрей Кирьянов.

Руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области Андрей Кирьянов был назначен приказом ФАС России от 14 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что назначение произошло после согласования кандидатуры с полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

«Андрей Кирьянов родился в Горьковской области. В 1995 году окончил Высшую юридическую школу МВД Российской Федерации по специальности «Правоведение», — сообщили в УФАС. — Работает в антимонопольных органах с декабря 1999 года. Прошел путь от главного специалиста до заместителя руководителя управления — начальника отдела естественных монополий и рекламы».

Добавим, что Андрей Кирьянов с февраля 2018 года временно исполнял обязанности главы Орловского УФАС.

ИА «Орелград»