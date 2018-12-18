Орловскому УФАС нашли руководителя

18.12.2018 | 9:27 Новости, Общество

На должность главы ведомства назначен Андрей Кирьянов.

Руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области Андрей Кирьянов был назначен приказом ФАС России от 14 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что назначение произошло после согласования кандидатуры с полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

«Андрей Кирьянов родился в Горьковской области. В 1995 году окончил Высшую юридическую школу МВД Российской Федерации по специальности «Правоведение», — сообщили в УФАС. — Работает в антимонопольных органах с декабря 1999 года. Прошел путь от главного специалиста до заместителя руководителя управления — начальника отдела естественных монополий и рекламы».

Добавим, что Андрей Кирьянов с февраля 2018 года временно исполнял обязанности главы Орловского УФАС.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования