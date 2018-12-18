Увольняют мостовика, который наказал подрядчика по «Дружбе» на 7 миллионов

Информацию об увольнении распространил депутат горсовета Евгений Косогов

По информации народного избранника, сотрудник УКХ по фамилии Заставный выписал подрядчику «Региональные газораспределительные сети», который работает на мосту «Дружба», предписание с штрафом, превышающим 7 миллионов. В перечне нарушений значится пять пунктов. После того как информация получила огласку, по словам депутата Косогова, Заставного принудили написать заявление об увольнении, и с 20 декабря он будет освобожден от занимаемой должности. Есть точка зрения, что сделано это для того, чтобы отменить наложение штрафа на подрядчика.

Напомним, что коллапс с мостом «Дружба» в Орле продолжается около полугода. Изначально непонятно, по какому принципу выбрали для ремонта это сооружение, которое находится в самом лучшем состоянии среди всех, требующих ремонта. Затем оказалось, что компания, получившая тендер, имеет учредителей на Кипре, затем пошла череда проблем с исполнением работ. Так выяснилось, что часть работ элементарно не делается. Например, при демонтаже не натянута сетка для улавливания бетона. Краны, пришедшие на объект, не соответствуют тем, которые заложены при проектировании работ.

Все это наложилось на ужасающее состояние проезжей части на нереконструируемой стороне моста. Подрядчик снял дорожное полотно, и в результате образовались чудовищные ямы и сквозные дыры в сооружении. Все это буквально остановило движение между Заводским и Железнодорожным районом Орла и причиняет невероятные неудобства жителям. Просьбы горожан положить временное полотно игнорируются и властями, и подрядчиком, что вызывает напряжение в среде автомобилистов.

Не однократно активисты обращались с требованием обратить внимание на объект к мэру Орла Василию Новикову, сити-менеджеру Александру Муромскому и губернатору Андрею Клычкову.

ИА «Орелград»