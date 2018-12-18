В Орле ритуальщиков наказали за неправильные закупки

18.12.2018 | 14:30 Новости, Общество

Нарушения выявила прокуратура Советского района.

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, нарушителями признаны должностные лица МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла». Их уличили в несоблюдении норм законодательства в сфере закупок.

Процедура должна быть прозрачной, а сведения — общедоступными. Однако информация об оплате двух муниципальных контрактов в едином реестре контрактов была размещена с нарушением установленного законом срока.

По фактам нарушений специалист в сфере закупок МУП «РОУ» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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