В Орле ритуальщиков наказали за неправильные закупки

Нарушения выявила прокуратура Советского района.

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, нарушителями признаны должностные лица МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла». Их уличили в несоблюдении норм законодательства в сфере закупок.

Процедура должна быть прозрачной, а сведения — общедоступными. Однако информация об оплате двух муниципальных контрактов в едином реестре контрактов была размещена с нарушением установленного законом срока.

По фактам нарушений специалист в сфере закупок МУП «РОУ» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

ИА «Орелград»