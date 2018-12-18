В орловской колони в изолятор заперли больного человека

18.12.2018 | 15:30 Новости, Общество

Права заключенного защитила прокуратура.

Нарушение было выявлено в исправительной колонии строгого режима № 2, которая расположена в городе Ливны. Орловским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях был выявлен «факт водворения сотрудниками колонии в штрафной изолятор осужденного с нарушением установленного порядка».

— У осужденного имелся ряд заболеваний, однако при его водворении в штрафной изолятор медицинский осмотр не проводился, — пояснили в прокуратуре региона. — На момент проведения проверки у него имелись заболевания, препятствующие содержанию в штрафном изоляторе.

Постановлением специализированного прокурора осужденный был освобожден из штрафного изолятора. По факту нарушения начальнику медчасти колонии было внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»

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