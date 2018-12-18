В Орловской области больницы могут объединить

Непростая ситуация сложилась вокруг Должанской ЦРБ.

Вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета Орловского облсовета. В последнее время Ливны и Долгое будоражат служи о возможном объединении двух ЦРБ. Как выяснилось, они не беспочвенны. Областные власти действительно рассматривают такую возможность.

В облсовете было озвучено, что за последние четыре года количество прикрепленного к Должанской ЦРБ населения уменьшилось с 12354 до 11 648 человек, поэтому число коек сократилось с 45 до 24. Согласно штатному расписанию, которое вступит в силу с 9 января 2019 года, сокращению подлежит 20 штатных единиц. Сокращаются ставки среднего медперсонала и уборщики.

«Остро стоит в учреждении и кадровый вопрос — из 17 работающих фельдшеров девятеро уже пенсионеры, а из 15 врачей – пятеро, — сообщили в пресс-службе облсовета. — Из 18 ФАПов района только 8 имеют лицензии. Кроме того, имеется и кредиторская задолженность, на сегодня это 3,7 млн рублей. К концу года предполагается увеличение суммы на 6 млн рублей. Данная ситуация может привести к блокировке счетов учреждения».

Были отмечены и негативные последствия частой смены главных врачей. Депутаты рекомендовали департаменту здравоохранения в случае принятия решения о присоединении Должанской ЦРБ к Ливенской ЦРБ «создать комиссию по оценке последствий принятия такого решения и подготовить соответствующее заключение».

ИА «Орелград»