В стадион имени Ленина вложат еще 264 млн рублей

Средства будут выделены из бюджета региона.

Правительство Орловской области приняло решение о предоставлении областному автономному учреждению «Центральный стадион им. В. И. Ленина» субсидии из областного бюджета.

Деньги предназначены на объект «Реконструкция незавершенного строительством крытого теннисного корта под объект капитального строительства «Многофункциональный спортивный комплекс».

Согласно постановлению, общий объем субсидии превысит 264,5 миллиона рублей, из которых 12 миллионов будут направлены на проектно-изыскательские работы. Общая площадь объекта составит 5000 квадратных метров. Срок сдачи его в эксплуатацию – 2021 год.

Напомним, что недавно стадион имени Ленина оказался в эпицентре скандала. Так, в октябре депутаты облсовета на заседании профильного комитета пытались выяснить причины затянувшегося ремонта данного объекта.

Он стартовал задолго до празднования 450-летия Орла, но стадион был включен в список юбилейных. Судя по озвученной в парламенте информации, акты приемки в 2016 году были подписаны, хотя работы на объектах не были завершены.

Директор стадиона тогда пояснил, что для завершения работ необходимо более 78 млн рублей. Спикер облсовета Леонид Музалевский в ответ заявил, что «необходимо немедленно предпринимать меры, пока цены к следующему году снова не возросли».

ИА Орелград