Гибель двух бездомных проверит Следственный комитет

19.12.2018 | 13:21 Новости, Происшествия

Организована доследственная проверка.

Пожар, который унес жизни двух человек, произошел вчера около 21 часа около дома №157 по улице Московской. В колодце теплотрассы, расположенной во дворе дома, вспыхнул пожар. По словам одного из бездомных, в колодце жили он и двое его товарищей. Пока он ходил в магазин, друзья оставались внутри импровизированного жилища. Вернувшись, он увидел огонь и попытался их спасти, но сил, чтобы вытащить, не хватило.

Вчера на место гибели людей прибыл следственный комитет. Сегодня в СК отметили, что по факту гибели проводится проверка. Основная версия — неосторожное обращение с огнем, однако отрабатываются и иные версии произошедшего.

ИА «Орелград»

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