Министру МВД в Орле подготовили неожиданный подарок на Новый год

Владимир Колокольцев может стать почетным гражданином региона.

В повестку дня очередного заседания Орловского облсовета народных депутатов включен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Орловской области» Владимиру Колокольцеву – министру внутренних дел Российской Федерации.

Как следует из текста проекта постановления, звание предлагается присвоить за «выдающиеся заслуги перед Орловской областью, большой вклад в укрепление законности и правопорядка, плодотворную работу по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи».

«Кандидатура Владимира Александровича нам всем хорошо известна, как и его вклад в развитие регионального управления внутренних дел, обеспечение правопорядка и законности, борьбу с коррупцией, воспитание кадров, — заявил спикер облсовета Леонид Музалевский. — Заложенные им принципы актуальны и сегодня, а опыт и профессионализм сотрудников позволяет лидировать по множеству показателей. При управлении внутренних дел сегодня работает общественный Совет. Считаю, что это заслуженная кандидатура».

Напомним, что Владимир Колокольцев с 2007 по 2009 годы работал на должности начальника Управления внутренних дел по Орловской области. Затем он стал первым заместителем начальника Департамента уголовного розыска МВД России, а с мая 2012 года занимает пост министра внутренних дел Российской Федерации.

Вопрос в том, как с правовой точки зрения можно рассматривать планируемое решение депутатов – не возникнет ли конфликта интересов, упоминаемого в федеральном законодательстве о противодействии коррупции? Можно ли действующему госслужащему, да еще занимающему столь высокий и ответственный пост, присваивать подобное звание, которое ко всему прочему дает ряд материальных благ и привилегий?

ИА «Орелград»