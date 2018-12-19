Орловцам пообещали рост зарплаты в 2,8 раза

Обещанного достатка осталось ждать 16 лет.

Денежные доходы и расходы населения к 2025 году существенно возрастут. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития, утвержденном правительством Орловской области.

Согласно этому документу, в целом фонд заработной платы в регионе в 2025 году по отношению к 2017 году возрастет в 1,6 раза и составит 105,7 млрд рублей, а в 2035 году – возрастет в 2,8 раза (182,9 млрд рублей). Отмечено, что фонд зарплаты в бюджетной сфере в прогнозном периоде будет расти такими же темпами, как и в среднем по области.

«Достижение достойного уровня заработной платы в бюджетной сфере, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 14 процентов в 2017 году до 7 процентов в 2025 году и до 6,5 процента в 2035 году», — утверждается в документе.

Кроме того, «для поддержания покупательной способности заработной платы в прогнозном периоде предусматривается ее индексация в организациях бюджетной сферы в соответствии с темпами ежегодной инфляции».

Согласно заданным параметрам экономического роста и среднегодового индекса потребительских цен (104 процента в 2025 году и 102 процента в 2035 году) реальная заработная плата относительно 2017 года увеличится на 22,5 и на 62,3 процента соответственно.

ИА «Орелград»