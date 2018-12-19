Стало известно, на что орловское правительство потратит 1,7 млрд

19.12.2018 | 14:11 Новости, Экономика

Утверждена инвестиционная программа на 2019 год.

Правительство Орловской области утвердило межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры на 2019 год» и определило ответственных исполнителей. Поскольку финансирование будет производиться из бюджетов различного уровня, специальные соглашения на предоставление субвенций будут заключены с муниципальными образованиями.

Всего в программу планируется вложить более 1,7 миллиарда рублей. Средства будут направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

В частности, почти 167 миллионов рублей планируется выделить на реконструкцию моста через реку Зуша в Мценске. Напомним, что это один из долгостроев – работы там начались еще в 2016 году, однако освоить успели всего лишь около 2 миллионов рублей.

Более 11,2 миллиона рублей предполагается выделить на проектирование автомобильной дороги регионального значения от Болховского до Наугорского шоссе в Орле (на участке от Болховского шоссе до ул. Приборостроительной).

Капитальный ремонт сетей водоснабжения поселка Змиевка Свердловского района обойдется областной казне в 10 миллионов рублей, пристройка к зданию гимназии в городе Ливны – в 73,8 миллиона и т.д.

ИА «Орелград»

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