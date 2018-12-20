Медведев выделил Орловщине 150 млн рублей на трассу Орел-Ефремов

Общая сумма межбюджетных трансфертов регионам составит 12 млрд рублей. Средства будут выделены 27 субъектам РФ.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выделил Орловской области из федерального бюджета 150 млн рублей. Средства необходимо направить на реализацию наиболее крупных для социально-экономического развития страны проектов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, деньги направят на продолжение строительства автодороги Орел-Ефремов, протяженность которой составляет более 143 км. Дорога проходит по территориям Орловского, Залегощенского, Новосильского и Новодеревеньского районов.

Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

ИА «Орелград»