Орловец пойдет под суд за хранение «синтетики»

20.12.2018 | 16:20 Новости, Происшествия

У него обнаружили вещество массой 1,5 грамма. 

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД по Орловской области возбудили уголовное дело в отношении орловца, употребляющего синтетический наркотик.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину с веществом задержали на улице. Он признался, что хранил наркотик для собственного употребления.

«Согласно заключения сотрудников Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком массой 1,5 грамма», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Максимальное наказание, предусмотренное за правонарушение — лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

ИА «Орелград»

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