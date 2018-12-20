Орловская мэрия оставила инвалида без жилья

Только суд поставил точку в затянувшемся споре.

Орловский областной суд оставил без изменения решение Советского районного суда об обязании администрации Орла предоставить инвалиду второй группы благоустроенное жилье. Иск был подан прокуратурой после проведенной проверки.

В надзорный орган обратилась жительница Северного района. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, она является опекуном вышеуказанного инвалида. Он страдает тяжелой формой хронического заболевания, которое дает ему право на дополнительную жилую площадь.

«Инвалид включен в Книгу учета граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, — сообщили в прокуратуре региона. — При этом он не имеет в собственности жилых помещений».

Даже вмешательство надзорного органа не понудило власти Орла предоставить жилье. Спор пришлось решать в суде, на что ушло немало времени. Проиграв в первой инстанции, чиновники подали апелляционную жалобу и сопротивлялись до последнего.

Областной суд защитил права инвалида. Он обязал администрацию «предоставить ему вне очереди жилое помещение по договору социального найма по установленной норме с учетом его права на дополнительную жилую площадь».

Решение вступило в законную силу, надзор за его исполнением осуществляет прокуратура Северного района.

ИА «Орелград»