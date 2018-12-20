Орловская область получила новые «скорые»

20.12.2018 | 14:15 Новости, Общество

Ключи от автомобилей вручали сегодня, 20 декабря, перед зданием обладминистрации.

В 2018 году за счет средств федерального бюджета Орловской области Минпромторг закупил 24 автомобиля скорой медицинской помощи, укомплектованными медицинским оборудованием. Это 10 автомобилей ГАЗ и 14 УАЗ.

Как сообщает пресс-служба облправительства, транспорт распределили следующим образом: девять автомобилей отдали станциям скорой помощи; Плещеевской центральной районной больнице передано четыре автомобиля, по одному центральным районным больницам Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Знаменского, Корсаковского, Мценского, Новосильского, Залегощенского районов и два автомобиля — Покровской ЦРБ.

«Кроме того, за счет экономии, образовавшейся по результатам закупки 9 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для 9 бюджетных учреждений здравоохранения области из средств областного бюджета был закуплен еще один передвижной фельдшерско-акушерского пункта для Новосильской ЦРБ», — пишет пресс-служба.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования