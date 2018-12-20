Орловских алиментщиков оставили без прав

Почти все должники лишились права садиться за руль.

Управление ФССП России по Орловской области рассказало о том, как живется в регионе должникам по алиментам. Так. В текущем году было вынесено 6875 постановлений об ограничении выезда таких граждан за пределы РФ, что на 27 процентов больше уровня прошлого года.

Кроме того, 98,4 процента должников по алиментам, имеющих водительские права, были ограничены в праве на управление транспортными средствами.

«За отчетный период произведено 1112 арестов имущества должников по алиментам, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года, — сообщили в УФССП. — В рамках 910 розыскных дел осуществлялся розыск должников по алиментам, 999 человек привлечены к административной ответственности».

В отношении 550 должников по алиментам дознавателями службы судебных приставов возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ (за невыплату должниками алиментов после их привлечения к административной ответственности).

ИА «Орелград»