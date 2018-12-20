Орловскую пиццу заподозрили в непристойности

20.12.2018 | 10:08 Новости, Общество

УФАС объявило о старте опроса общественного мнения.

Орловское управление ФАС организовало опрос общественного мнения. Респондентам предложено ответить всего на один вопрос: содержит ли словосочетание «MAFIA pizza» оскорбительные или непристойные образы?

Как пояснили в антимонопольном органе, в управление поступило обращение гражданина о признаках нарушения законодательства о рекламе. По его мнению, слово «Мафия» наводит на причастность данного предприятия к криминальному сообществу и противоречит нормам нравственности.

«С целью установления наличия или отсутствия признаков нарушения закона «О рекламе», управление просит всех желающих принять участие в опросе, размещенном на сайте Орловского УФАС России, и в официальной группе управления «VK», — заявили в контролирующем ведомстве.

 

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