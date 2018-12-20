Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать красную икру

В преддверии новогодних праздников специалисты управления поделились советами, как правильно выбрать красную икру.

Красную икру считают одним из полезных и питательных продуктов. Кроме того, она является источником легкоусвояемого белка. Красная икра богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

Специалисты Роспотребнадзора по Орловской области сформировали перечень рекомендаций:

Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

При выборе икры необходимо внимательно изучить этикету. Правильное наименование: «Икра лососевая зернистая».

На крышке должно быть три ряда знаков:

дата изготовления;

ассортиментный знак «ИКРА»;

номер завода с номером смены и индексом рыбной промышленности «Р»

Состав красной икры (читаем на упаковке): икра, соль и консерванты. Без них, как правило, не обходится. Допускается использование сорбиновой кислоты (E200) или бензоата натрия (Е211). Если в составе есть Е239 (уротропин), покупать продукт нельзя – это опасный консервант.

Цифры на банке качественной икры продавлены изнутри или нанесены при помощи лазера несмываемой краской. Продавленные снаружи, смазанные – признак подделки!

Крышка банки не должна проминаться. Банка не должна быть вздутой, ржавой, мятой, все надписи должны быть разборчивыми. При встряхивании содержимое банки не должно булькать, но должно двигаться. Икра должна заполнять баночку полностью.

Каждый потребитель на приобретенную икру имеет право потребовать документы, подтверждающие ее качество и безопасность (декларации о соответствии, сертификат соответствия).

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6°С. После вскрытия икру следует употребить в течение двух-трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

Если же в случае покупки красной икры возникают сомнения в ее качестве и безопасности, специалисты просят обращаться в территориальное Управление Роспотребнадзора для проверки продукта.

ИА «Орелград»