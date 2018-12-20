Стало известно, сколько денег Орловщине нужно для счастья

Стратегию развития региона представили в парламент.

Депутаты Орловского облсовета на очередном заседании планируют утвердить стратегию социально-экономического развития Орловской области до 2035 года. Она была разработана правительством. Нардепы в течение нескольких месяцев обсуждали ее на заседаниях профильных комитетов. На сессии будет представлен документ с учетом поправок и замечаний.

Согласно ему, для реализации стратегии будут привлечены значительные финансовые ресурсы, источниками которых станут бюджетные и внебюджетные средства. В соответствии с прогнозными данными объем расходов консолидированного бюджета Орловской области за период 2018-2035 годов составит 706,9 млрд рублей.

«Будет продолжено развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения, — уверяют авторы. — Так же как и сегодня в числе приоритетных направлений сохранятся расходы на развитие производственной инфраструктуры, в том числе сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства».

Прогнозы достаточно смелые. Так, Орловщине предрекают формирование новых туристских продуктов и создание совместно с Тульской областью единого брэнда «Русские усадьбы». Кроме того, Орловская область просто обязана подняться в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, погасить дефицит кадров в больницах и школах, создать и тысячи новых рабочих мест и другое.

Жаль, спросить будет не с кого – вряд ли кто-то из авторов стратегии в 2035 году все еще будет работать в администрации региона.

ИА «Орелград»