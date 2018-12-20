В ДТП под Тулой пострадал водитель ГАЗели

С травмами его госпитализировали в больницу.

Авария произошла сегодня ночью с 19 на 20 декабря в Тульской области на 241 км трассы М-2 «Крым». Как сообщает «РГ«, в семи километрах от города Плавск лоб в лоб столкнулись ГАЗель с орловскими номерами и курский «Renault-Mégane». Среди основных версий ДТП называют погодные условия и сон за рулем.

В результате аварии травмы получил водитель ГАЗели. Его госпитализировали в больницу.

«Его повреждения не представляют опасности для жизни», — сообщил представитель ГУ МЧС по Тульской области.

На месте ДТП также от полученных травм скончались 32-летняя автоледи, которая ехала за рулем «Renault», и 42-летняя пассажирка. Мужчина, находившийся на заднем сидении, скончался по дороге в больницу. Его личность пока не установили.

ИА «Орелград»