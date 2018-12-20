В ДТП под Тулой пострадал водитель ГАЗели

20.12.2018 | 12:24 Новости, Происшествия

С травмами его госпитализировали в больницу.

Авария произошла сегодня ночью с 19 на 20 декабря в Тульской области на 241 км трассы М-2 «Крым». Как сообщает «РГ«, в семи километрах от города Плавск лоб в лоб столкнулись ГАЗель с орловскими номерами и курский «Renault-Mégane». Среди основных версий ДТП называют погодные условия и сон за рулем.

В результате аварии травмы получил водитель ГАЗели. Его госпитализировали в больницу.

«Его повреждения не представляют опасности для жизни», — сообщил представитель ГУ МЧС по Тульской области.

На месте ДТП также от полученных травм скончались 32-летняя автоледи, которая ехала за рулем «Renault», и 42-летняя пассажирка. Мужчина, находившийся на заднем сидении, скончался по дороге в больницу. Его личность пока не установили.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования