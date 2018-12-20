В Орле провели предувольнительную консультацию

20.12.2018 | 14:00 Новости, Общество

Консультпункт был организован для работников ТПО «Орловско-Курское».

Центр занятости населения Железнодорожного района Орла организовал работу консультационного пункта для работников ТПО «Орловско-Курское» Московского филиала ОАО «Железнодорожная торговая компания», подлежащих увольнению по сокращению штата. Об этом сообщили в региональном управлении труда и занятости.

Участниками встречи стали работники кафе «Тайна». Им разъяснили вопросы, касающиеся периодов выплаты пособия по безработице, предоставления справки о среднем заработке за последние три месяца, порядке назначения досрочной пенсии.

«Граждане, в том числе предпенсионного возраста, получили информацию о перечне необходимых документов для постановки на учет в центре занятости, порядке регистрации, начисления и выплаты пособия по безработице. Им разъяснены понятия подходящая и неподходящая работа, — сообщил заместитель директора центра занятости Виталий Сухачев.

ИА «Орелград»

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