Комитет одобрил повышение цены проезда до 19 рублей

Перевозчиков это не устроило – они хотели 20 рублей

Комитет горсовета Орла по экономической политике 21 декабря одобрил повышение стоимости проезда в городском транспорте до 19 рублей при наличном расчете и до 17 рублей при безналичном расчете.

Если законопроект одобрят на декабрьской сессии, то цена проезда вырастет уже с 1 января.

Издание «РИА 57» сообщает, что перевозчики рассчитывали на повышение тарифа до 20 рублей. Когда представители бизнеса услышали сумму в 19 рублей, они в знак протеста покинули заседание.

ИА «Орелград»