«Пешком быстрее!»: снегопад превратил Орел в большую пробку

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» ситуация на дорогах оценивается на 8-10 баллов.

Из-за обильного снегопада и метели Орле увяз в многокилометровых пробках. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» затруднения наблюдаются в центре города. В частности, на ул.Комсомольской максимальная скорость движения автомобилей достигает 5 км/ч.

В таком темпе машины проезжают от Красного моста до ул.МОПРы в обоих направлениях. Сложности с проездом, уже традиционно, наблюдаются на Тургеневском мосту и мосту Дружба. Со скоростью около 7 км\ч можно проехать сейчас по улицам Брестская, Максима Горького, Гурьева, Тургенева, Октябрьской, в районе бульвара Победы. Транспортный коллапс возник также на улица Гагарина, Розы Люксембург, Пушкина.

Не секрет, что за несколько дней до Нового года загруженность дорог повышается относительно обычных показателей, а часы пик растягиваются на весь день. Считается, что виной всему предпраздничный ажиотаж. Орловцы чаще передвигаются по городу на личном транспорте.

Кроме этого, погода вносит свои коррективы и усложняет ситуацию еще больше. В снежные дни резко возрастает количество аварий. Метель и гололедица также прибавляют осложнений на дорогах.

ИА «Орелград»