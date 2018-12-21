В Орле оценили потери от ремонта дворов

Аудиторы проверили исполнение программы благоустройства.

Проверку провела Контрольно-счетная палата города Орла. Она коснулась МКУ «Управление коммунальным хозяйством». Аудиторы проанализировали использование бюджетных средств, выделенных на программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 гг.»

По данным КСП, неправомерные расходы на оплату работ по ремонту одного из объектов составили 3,061 миллиона рублей. Неправомерное устранение за счет средств бюджета Орла, а не за счет средств подрядчика, недостатков дворовых территорий, отремонтированных в 2017 году, привело к потерям казны в сумме 534,5 тысячи рублей

Кроме того, один из подрядчиков был признан банкротом. Аудиторы считают, что специалисты МКУ «УКХ» своевременных и достаточных мер по обеспечению этим подрядчиком исполнения гарантийных обязательств. Это приведет к потерям бюджета города в сумме 2,1 миллиона рублей.

Установлены и иные нарушения действующего законодательства. Материалы контрольного мероприятия были направлены прокурору Орловской области и в управление ФАС.

ИА «Орелград»