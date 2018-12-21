В Орле осудили двух сутенеров

Вступили в законную силу приговоры в отношении членов ОПГ.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, речь идет об Олеге Татуре и Игоре Буданове. Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой).

«Установлено, что Татур и Буданов совместно с другими лицами (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) с целью получения материальной выгоды вовлекали девушек в занятие проституцией на территории города Орла и Орловского района», — уточнили в надзорном ведомстве.

Оба заключили с правоохранительными органами досудебные соглашения о сотрудничестве, поэтому дела в отношении них рассматривались отдельно.

Суд назначил каждому из них наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»