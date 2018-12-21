В Орле показали игрушки из колонии

Новогодний конкурс прошел в Кромском районе.



Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в женской исправительной колонии № 6 прошел конкурс новогодней игрушки. В учреждении выбрали самое красивое украшение, сделанное руками осужденных.

«В ИК-6 ежегодно проводится конкурс новогодней игрушки, и в этот раз осужденные старались удивить своими поделками, — рассказали в пресс-службе управления ФСИН. — Как всегда, женщины, проявив фантазию и выдумку, изготовили невероятно симпатичные, забавные игрушки».

Среди поделок — символ Нового года, а также снеговики и феи, конфеты и часы, рыбки и матрешки. Выставка в клубе учреждения получилась очень яркой и фантастически красивой, уточнили организаторы.

ИА «Орелград»