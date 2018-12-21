В Орле появился ЦНМВЛ

21.12.2018 | 12:00 Новости, Общество

Орловский референтный центр завершил реорганизацию.

Завершилась процедура реорганизации ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) путем присоединения к нему ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Два структурных подразделения ЦНМВЛ созданы в Орловской и Курской областях. Они стали филиалами лаборатории. Сообщается, что помимо проведения лабораторных исследований на них возложены задачи по проведению специальной оценки условий труда и производственному контролю, сертификации и декларированию продукции и услуг.

Также специалисты вновь созданных ведомств займутся разработкой и внедрением системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, проведением работ в сфере земельных отношений (разработка проектов рекультивации нарушенных земель, выдача заключений о качественном состоянии почвы, разработка паспортов плодородия и т.д.), а также организацией дополнительного профессионального образования в области ветеринарии и лабораторной диагностики.

ИА «Орелград»

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