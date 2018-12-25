«Орелстрой» поздравил воспитанников детских домов и интернатов

Сотрудники компании развезли почти 400 подарков в пять учреждений.

Новогодние праздники – это время чудес и исполнения самых заветных желаний. Компания «Орелстрой» решила поздравить детишек, проживающих в детских домах и интернатах, с наступающим Новым годом и Рождеством.

В предновогодние дни около 400 подарков были развезены в пять детских учреждений:КУЗ Орловской области «Специализированный дом ребенка», БУОО «Кризисный центр «Орловский», БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками», КОУ ОО «Некрасовская школа-интернат», ОГОУ «Орловская общеобразовательная школа-интернат II вида».

Ребята, получая подарки, читали стихи, пели песни и приглашали на новогодние утренники. Кроме этого, двум детским домам подарили 50 билетов на посещение новогодних спектаклей в Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева, чтобы дети смогли сполна насладиться новогодними праздниками, получить яркие и позитивные впечатления.

ИА «Орелград»