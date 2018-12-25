Орловец украл нож с заправки. Это его 33-е нарушение закона

25.12.2018 | 12:18 Новости, Общество

Воспользоваться ножом мужчина не успел.

На днях сотрудникам региональной Росгвардии поступило сообщение о краже раскладного ножа «STINGER» с одной из заправок на Московском шоссе Орла. Получив приметы подозреваемого, силовики направились патрулировать близлежащие территории. Вора обнаружили на улицы Блынского.

«Им оказался не работающий, уроженец Орловской области, 1991 года рождения, ранее привлекаемый 32 раза за административные правонарушения», — пишет пресс-служба росгвардейцев.

Нож у молодого человека обнаружили при личном досмотре. Воспользоваться украденным ему так и не удалось.

ИА «Орелград»

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