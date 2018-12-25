Под Орлом посетитель кафе попал из туалета в полицию

25.12.2018 | 13:39 Новости, Общество

Мужчину наказали за невыполнение законных требований сотрудника полиции.

Как сообщили в суде Верховского района, происшествие произошло 14 декабря около полуночи. Из кафе «Молодежное» в полицию поступил сигнал о том, что один из посетителей повредил в туалете дверь.

На место прибыл наряд. Посетителя отвезли в отдел полиции для составления административного протокола. Однако мужчина отказался войти в здание, выражался нецензурной бранью и хватал полицейского за форменное обмундирование.

Постановлением Верховского районного суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ИА «Орелград»

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