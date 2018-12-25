В Орле горсовет одобрил переход на платное питание в школах

За счет бюджета кормить планируют 20% школьников.

Сегодня, 25 декабря, на сессии горсовета депутаты поддержали переход общеобразовательных учреждений на адресное питание. Напомним, новое меню было разработано из расчета 40 рублей в день для всех школьников и 58 рублей для детей, посещающих группы продленного дня.

Бесплатное питание останется для 20% учащихся. Из бюджета будут выделять порядка 14 млн рублей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Под эту категорию попадают более 6,6 тысячи школьников.

На сессии также уточнили, что бесплатным питание останется для учащихся с 1 по 4 классы. По словам начальника соцблока Орла Екатерины Данилевской, решению о переходе на адресное питание предшествовал опрос общественного мнения, участие в котором приняли почти 88 процентов от общего количества родителей. Более 50 процентов опрошенных заявили, что их детям не нравится качество предлагаемых блюд.

ИА «Орелград»