В Орле горсовет одобрил переход на платное питание в школах

25.12.2018 | 12:32 Новости, Образование, Общество

За счет бюджета кормить планируют 20% школьников.

Сегодня, 25 декабря, на сессии горсовета депутаты поддержали переход общеобразовательных учреждений на адресное питание. Напомним, новое меню было разработано из расчета 40 рублей в день для всех школьников и 58 рублей для детей, посещающих группы продленного дня.

Бесплатное питание останется для 20% учащихся. Из бюджета будут выделять порядка 14 млн рублей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Под эту категорию попадают более 6,6 тысячи школьников.

На сессии также уточнили, что бесплатным питание останется для учащихся с 1 по 4 классы. По словам начальника соцблока Орла Екатерины Данилевской, решению о переходе на адресное питание предшествовал опрос общественного мнения, участие в котором приняли почти 88 процентов от общего количества родителей. Более 50 процентов опрошенных заявили, что их детям не нравится качество предлагаемых блюд.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования