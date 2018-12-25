В Орле ушел из жизни Владимир Капустянский

Генерал-майор милиции скончался на 78 году жизни.

Новость о кончине бывшего начальника УВД по Орловской области, председателя Общественного совета Орла Владимира Капустянского появилась в СМИ накануне, 24 декабря. Как сообщает «Вечерний Орел», он умер по дороге на работу. Владимир Геннадьевич ушел из жизни на 78 году жизни.

Владимир Капустянский родился в марте 1940 года в селе Дубровка Донецкой области. В 1967 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Работал следователем прокуратуры, прокурором Дмитровского района Орловской области.

5 сентября 1983 года был назначен начальником Орловской специальной средней школы милиции МВД СССР, с 24 июля 1991 по май 1992 года работал начальником Орловской высшей школы МВД РСФСР. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист РСФСР. Награждён Орденом Красной звезды, семью медалями.

ИА «Орелград»